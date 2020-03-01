Масленица-2020 в Уфе: куда сходить с ребенком и где поесть блинов

1 Март 2020 2020-03-01T09:40:34+03:00

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В Уфе продолжаются народные гуляния на масленицу. Праздничные мероприятия начались вчера, 29 февраля.

Сегодня, 1 марта, проводы зимы с веселыми играми и вкусными блинами пройдут в парке имени Ивана Якутова (Советский район) и на площади имени Серго Орджоникидзе. Праздники на обеих площадках начнутся в 12:00. В то же самое время стартуют мероприятия в Доме культуры села Искино. Отведать блинов можно будет с 13:00 на территории перед торговым комплексом «Ультра» и с 15:00 – на пляже Солнечный.

На всех площадках гостей развлекут скоморохи, ряженые и артисты. Будут организованы игры для всей семьи. Кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы, знаменующее проводы зимы и весеннее обновление.

ИСТОЧНИК KP.RU