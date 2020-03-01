«Страшно увидеть такое вживую»: в башкирском лесу засняли тайный обряд

1 Март 2020 2020-03-01T09:22:50+03:00

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В лесах города Салавата местные жители засняли на камеру тайный обряд. Компания друзей ехала по заснеженной дороги вдоль чащи, как вдруг один из них увидел в стороне странное свечение и убегающего человека. Все происходящее один из парней заснял на камеру телефона, после чего выложил на своей странице в Instagram.

Молодые люди остановились и вышли посмотреть, что происходит. Они подошли к месту, откуда доносился свет, и увидели, что вокруг дерева расставлены свечи. Очевидцы не могли сдержать эмоции и не скупились на нецензурные выражения.

– Предположительно, сатанинский обряд, – прокомментировал автор поста. – Страшно увидеть такое вживую...

Тем временем в комментариях пользователи отнеслись к снятому на видео инциденту со скепсисом, и предположили, что все происходящее – инсценировка: «На дворе почти середина 21 века... А народ ещё во власти мракобесия. И прекрасно видно, что это постановка». Другой комментатор пошутил, что если в лесу и был сатанист, то он «слинял» от «отборного мата», поток которого молодые люди не могли сдержать.

Жители Башкирии засняли тайный обряд в лесу // 1.03.

ИСТОЧНИК KP.RU