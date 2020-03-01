Стало известно, от каких болезней стали чаще умирать жители Башкирии

1 Март 2020 2020-03-01T07:49:22+03:00

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В Башстате рассказали, от чего стали чаще умирать жители Башкирии. Согласно статистическим данным, за 2019 год выросла смертность от болезней органов дыхания – с 2 841 до 2 983, а также болезней органов пищеварения – с 2 489 до 2 520.

По остальным заболеваниям, как отмечает портал UfaTime.ru, наблюдается снижение смертности. От болезней кровообращения умерло на 2 369 меньше (в 2018 году 22 919 человек, а в 2019 – 20 550), от онкологии – на 202 (7 251 и 7 453 соответственно), от инфекционных и паразитарных болезней на 84 (878 и 962).

Напомним, ранее Министр здравоохранения в своем докладе сообщил, что по итогам предыдущего года в Башкирии уменьшилось число умерших на 1 245 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU