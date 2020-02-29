Жителей Уфы напугал самолет на бреющем полете

29 Февр. 2020 2020-02-29T22:40:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 29 февраля, на трассе под Уфой был замечен низко летящий самолет АН-2, именуемый в народе «Кукурузник». Летательный аппарат явно шел на «бреющем» полете в сторону города от аэропорта.

Опасный вираж заснял на видео шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев. Он выложил видеоролик на своей странице в социальной сети.

У жителей башкирской столицы сразу же возникло несколько вопросов. Руслан Валиев попросил профессиональных летчиков ответить, почему самолет пролетел так низко над трассой, и нет ли опасности в такой манере полета. К сожалению, вопросы остались без ответа.

На трассе под Уфой заметили низко летящий самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU