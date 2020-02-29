2020-02-29T22:40:02+03:00
Общество

Жителей Уфы напугал самолет на бреющем полете

Пилот управлял машиной на крайне низком расстоянии
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 29 февраля, на трассе под Уфой был замечен низко летящий самолет АН-2, именуемый в народе «Кукурузник». Летательный аппарат явно шел на «бреющем» полете в сторону города от аэропорта.

Опасный вираж заснял на видео шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев. Он выложил видеоролик на своей странице в социальной сети.

У жителей башкирской столицы сразу же возникло несколько вопросов. Руслан Валиев попросил профессиональных летчиков ответить, почему самолет пролетел так низко над трассой, и нет ли опасности в такой манере полета. К сожалению, вопросы остались без ответа.

На трассе под Уфой заметили низко летящий самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Уфы напугал самолет на бреющем полете
Синоптики: В Уфе побит многолетний температурный рекорд
Житель Уфы порезал родного сына и попытался свести счеты с жизнью
В Башкирии в больнице засняли на видео гигантского таракана
В Уфе в колыбели обнаружили труп месячного младенца
Житель Уфы забил до смерти девушку и избежал наказания
В Башкирии с прошлого года разыскивают пропавшего 22-летнего Дамира Кульмухаметова
Чернобыль отменяется: В Уфе опровергли слухи о сильной радиации в больнице
В Башкирию после перерыва вновь придут снегопады
Пять городов Башкирии благоустроят за счет федерального бюджета
Стало известно, когда школьники в Башкирии будут питаться бесплатно
В Башкирии снизилась рождаемость и смертность
В Башкирии на перекрестке столкнулись две легковушки, пострадала девочка подросток
В частном доме в Башкирии полмесяца лежали бездыханные тела матери и сына
Врач ФК «Уфа» вновь спас жизнь пассажиру на борту самолета
«Вместе со снегом с крыши балкон отвалился»: курьезный случай произошел в одном из домов Башкирии
Любвеобильный житель Уфы угодил в секс-скандал в Сочи
В Уфе закрыли на карантин поликлинику из-за пациента с подозрением на коронавирус
Следователи Уфы установили убийцу мужчины спустя восемь лет
Ишимбайская трикотажная фабрика задолжала своим сотрудникам 4,4 млн рублей
В Башкирии суд признал банкротом застройщика «Миловского парка»