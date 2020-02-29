2020-02-29T19:43:06+03:00
Общество

Синоптики: В Уфе побит многолетний температурный рекорд

Как оказалось, вчерашний день был одним из самых теплых за многие годы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшую пятницу, 28 февраля, в Уфе был побит многолетний температурный рекорд. За всю историю наблюдений за погодой в башкирской столице предпоследний день зимы 2020 года стал самым теплым.

Как сообщает Бишгидрометцентр, днем на станции наблюдения «Уфа-Дема» столбики термометров зафиксировали +3,9 градусов Цельсия. Таким образом был перекрыт абсолютный рекорд этого дня. Ранее считалось, что самое теплое 28 февраля было 16 лет – в 2004 году. В тот день воздух прогрелся до +3,2 градуса Цельсия.

Синоптики отмечают, что в Башкирии календарная весна начнется с дождей со снегом и сильных ветров. По долгосрочному прогнозу весь март будет теплым и дождливым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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