Житель Уфы порезал родного сына и попытался свести счеты с жизнью

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:42:29+03:00

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В минувшую пятницу, 28 февраля, в одном из домов уфимского микрорайона Инорс разыгралась настоящая семейная драма. 55-летний мужчина поссорился со своим 24-летним сыном и напал на него. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, разъяренный мужчина нанес своему отпрыску два удара ножом в грудь.

По словам собеседника, молодой человек получил несколько ранений, но остался жив. Сразу после содеянного отец семейства попытался свести счеты с жизнью, но его спасли. Прибывшие на место полицейские опросили участников драмы – отец признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU