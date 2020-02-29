2020-02-29T18:42:29+03:00
Происшествия

Житель Уфы порезал родного сына и попытался свести счеты с жизнью

Нерадивого отца удалось спасти вовремя прибывшим медикам
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 28 февраля, в одном из домов уфимского микрорайона Инорс разыгралась настоящая семейная драма. 55-летний мужчина поссорился со своим 24-летним сыном и напал на него. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, разъяренный мужчина нанес своему отпрыску два удара ножом в грудь.

По словам собеседника, молодой человек получил несколько ранений, но остался жив. Сразу после содеянного отец семейства попытался свести счеты с жизнью, но его спасли. Прибывшие на место полицейские опросили участников драмы – отец признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики: В Уфе побит многолетний температурный рекорд
Житель Уфы порезал родного сына и попытался свести счеты с жизнью
В Башкирии в больнице засняли на видео гигантского таракана
В Уфе в колыбели обнаружили труп месячного младенца
Житель Уфы забил до смерти девушку и избежал наказания
В Башкирии с прошлого года разыскивают пропавшего 22-летнего Дамира Кульмухаметова
Чернобыль отменяется: В Уфе опровергли слухи о сильной радиации в больнице
В Башкирию после перерыва вновь придут снегопады
Пять городов Башкирии благоустроят за счет федерального бюджета
Стало известно, когда школьники в Башкирии будут питаться бесплатно
В Башкирии снизилась рождаемость и смертность
В Башкирии на перекрестке столкнулись две легковушки, пострадала девочка подросток
В частном доме в Башкирии полмесяца лежали бездыханные тела матери и сына
Врач ФК «Уфа» вновь спас жизнь пассажиру на борту самолета
«Вместе со снегом с крыши балкон отвалился»: курьезный случай произошел в одном из домов Башкирии
Любвеобильный житель Уфы угодил в секс-скандал в Сочи
В Уфе закрыли на карантин поликлинику из-за пациента с подозрением на коронавирус
Следователи Уфы установили убийцу мужчины спустя восемь лет
Ишимбайская трикотажная фабрика задолжала своим сотрудникам 4,4 млн рублей
В Башкирии суд признал банкротом застройщика «Миловского парка»