2020-02-29T16:57:08+03:00
Происшествия

В Уфе в колыбели обнаружили труп месячного младенца

Что могло произойти с малышом до сих пор не понятно
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В минувшую пятницу, 28 февраля, в одной из квартир в уфимском микрорайоне Инорс произошла настоящая трагедия. Родители малыша, которому совсем недавно исполнялся месяц, обнаружили его бездыханное тело. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, никаких телесных повреждений на теле младенца обнаружено не было.

Прибывшие на место ЧП медики и сотрудники правоохранительных органов лишь констатировали смерть ребенка. По словам собеседника, мальчик родился в конце января этого года и совсем недавно отметил первый месяц жизни.

Сейчас в произошедшем должны разобраться эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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