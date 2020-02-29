2020-02-29T16:07:41+03:00
Происшествия

Житель Уфы забил до смерти девушку и избежал наказания

Изверг нанес несчастной множество ударов по голове и животу
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор 47-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве девушки. Кровавая драма разыгралась еще осенью 2004 года, но завершилась только недавно.

Согласно материалам суда, в тот роковой день мужчина и женщина повздорили около одного из киосков. В ходе конфликта уфимец нанес несчастной несколько ударов по голове и животу. По версии следствия он отнес тело потерявшей сознание женщины на мусорную площадку и бросил за баками. По его версии, он не хотел убивать женщину, а погибла она по случайности – после удара наотмашь ударилась о мусорку. Тем не менее после совершения преступления он скрылся. Найти его не могли более 15 лет.

По данным Орджоникидзевского суда Уфы, девушка умерла от закрытой черепно-мозговой травмы. Приговором суда извергу назначили наказание в виде семи лет лишения свободы, но освободили прямо в зале суда. Как пояснили в пресс-службе суда, срок давности уже прошел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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