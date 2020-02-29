В Башкирии с прошлого года разыскивают пропавшего 22-летнего Дамира Кульмухаметова
Родные и близкие 22-летнего жителя Кумертау Дамира Кульмухаметова бьют тревогу. Молодой человек ушел из дома еще 19 декабря 2019 и с тех пор его местонахождение неизвестно. На связь с родными он не выходит. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».
В день пропажи Дамир Кульмухаметов был одет в бежевый короткий пуховик, джинсы, красную вязаную шапку и берцы.
Приметы Дамира Кульмухаметова: рост 170 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.
Всех, кто обладает информацией о его местонахождении просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU