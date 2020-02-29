В Башкирии с прошлого года разыскивают пропавшего 22-летнего Дамира Кульмухаметова

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:05:26+03:00

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Родные и близкие 22-летнего жителя Кумертау Дамира Кульмухаметова бьют тревогу. Молодой человек ушел из дома еще 19 декабря 2019 и с тех пор его местонахождение неизвестно. На связь с родными он не выходит. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

В день пропажи Дамир Кульмухаметов был одет в бежевый короткий пуховик, джинсы, красную вязаную шапку и берцы.

Приметы Дамира Кульмухаметова: рост 170 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU