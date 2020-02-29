Чернобыль отменяется: В Уфе опровергли слухи о сильной радиации в больнице

29 Февр. 2020 2020-02-29T14:13:01+03:00

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В минувшую пятницу, 28 февраля, в Уфе по социальным сетям стал распространяться ролик из 13-й городской больницы. На кадрах пациент показывает на прибор в кабинете КТ, где написано, что уровень радиации в помещении зашкаливает в 10 раз. Видео стремительно распространилось по местным сообществам и наделало много шума.

Некоторые издания республики отнеслись к видеоролику со всей серьезностью и написали, что в башкирской столице теперь чуть ли не новый Чернобыль. Слухи продолжали множиться до тех пор, пока главный врач ГКБ №13 Булат Гарифуллин не опроверг эту информацию в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения.

Как заявил Гарифуллин, радиационный фон в больнице находится в норме. Совсем недавно в кабинете проводили проверку сотрудники независимого федерального Центра гигиены и эпидемиологии.

ИСТОЧНИК KP.RU