2020-02-29T13:07:13+03:00
Общество

В Башкирию после перерыва вновь придут снегопады

Также синоптики предсказывают гололедицу на дорогах
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Олег УкладовФото: Олег Укладов
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В эти выходные в Башкирии снова ожидается снегопад. Синоптики прогнозируют в субботу, 29 февраля, мокрый снег с дождем и гололедицу на дорогах. Ветер по республике будет умеренный, в некоторых районах усилится до 15-20 метров в секунду. В последний день зимы температура воздуха по Башкирии будет в среднем -2, +3 градуса Цельсия.

В первый день весны, 1 марта, местами по республике также пройдет небольшой снег, на некоторых дорогах сохранится гололедица. Ночью температура воздуха понизится до -1, -6, а при прояснениях до -11ºС. Днем снова потеплеет до +2, +3 ºС. Синоптики обещают умеренный ветер с порывами до сильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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