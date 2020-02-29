Пять городов Башкирии благоустроят за счет федерального бюджета

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:09:37+03:00

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Накануне глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что пять населенных пунктов республики выиграли президентские гранты на благоустройство. Всего регион подал 11 заявок, но в числе победителей оказались лишь Мелеуз, Дюртюли, Янаул, Агидель и Николо-Берёзовка. Об этом Хабиров сообщил на своих страницах в социальных сетях.

На обустройство площадей и реконструкцию парков в этих городах из федеральной казны выделят 400 млн рублей. По словам главы Башкирии, пять проектов-победителей – это лучший результат среди всех принимавших участие в конкурсе регионов страны. Всего на конкурсе рассматривали 286 заявок.

Заявки на участие в конкурсе подавал Институт развития городов Башкирии. Хабиров поблагодарил за проделанную работу руководителя организации Ольгу Сарапулову.

ИСТОЧНИК KP.RU