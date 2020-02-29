В частном доме в Башкирии полмесяца лежали бездыханные тела матери и сына

29 Февр. 2020 2020-02-29T08:57:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую среду, 26 февраля, в Нефтекамске полицейские обнаружили жуткую находку. В одном из частных домов на улице Первомайская были обнаружены бездыханные тела 82-летней пенсионерки и ее 47-летнего сына. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, смерть наступила примерно две недели назад. Все это время они лежали в доме.

По словам собеседника, при первичном осмотре никаких видимых повреждений на телах несчастных эксперты не обнаружили. Картина, которая открылась полицейским, прибывшим на место, может пощекотать нервы даже самым стойким: женщина лежала в кровати, а ее сын сидел в кресле. Тела уже начали разлагаться.

Причины загадочной гибели женщины и ее сына теперь предстоит выяснить следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU