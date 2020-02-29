2020-02-29T10:33:07+03:00
Общество

В Башкирии снизилась рождаемость и смертность

Естественная убыль населения составила более семи тысяч человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Минздрав РБфото: Минздрав РБ
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В Башкирии снизились показатели рождаемости и смертности. Данные за 2019 год привел Максим Забелин во время расширенного заседания коллегии Минздрава.

Министр отметил, что убыль населения по итогам прошлого года составила 7 764 человека. По его словам, это обусловлено «последствиями демографической ямы 90-х годов».

– Значительно уменьшается количество женщин активного детородного возраста, а также отмечается низкая интенсивность деторождений, – констатировал Забелин.

За январь-декабря 2019 года в Башкирии родилось 42 тысяч человек – почти на пять тысяч меньше, чем годом ранее. В то же время число умерших уменьшилось на 1 245 человек – на 2,5% ниже российского уровня. Показатель младенческой смертности составил 5,9 промилле.

На 10% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 2,4% от онкологии, на 12% от внешних причин, на 10,3% от суицидов, на 10,3% от ДТП и в 2,2 раза от отравлений алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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