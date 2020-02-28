Из-за пожара в кафе в центре Уфы эвакуировали 12 человек

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:04:50+03:00

На месте работали пять машин и 15 человек личного состава МЧС

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Сегодня, 28 февраля, в центре Уфы на улице Заки Валиди произошел пожар в кафе «Подъезд №2». Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийного ведомства поступил в 14:14. По прибытии на место спасатели обнаружили задымлении в подвальном помещении двухэтажного здания.

фото: МЧС РБ

Пожар был ликвидирован на площади в 0,5 «квадратов». В тушении участвовали пять единиц техники и 15 сотрудников МЧС. Из здания было эвакуировано 12 человек. Обошлось без погибших и пострадавших.

В причинах и обстоятельствах происшествия разберется дознаватель.

фото: МЧС РБ

ИСТОЧНИК KP.RU