2020-02-28T08:02:06+03:00
Общество

Названа средняя зарплата работников промышленных предприятий в Башкирии

По сравнению с 2018 годом она выросла почти на 7 процентов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Средняя зарплата работников, занятых в промышленности, в Башкирии в 2019 году составила 42,5 тысяч рублей. Это на 6,9 процента больше, чем годом ранее, сообщили в Министерстве промышленности и энергетики республики.

Из годового отчета следует, что больше всего получают специалисты в секторе добычи полезных ископаемых - в среднем 62,4 тысячи рублей. Это на 7 процентов больше, чем в 2018 году.

Те, кто задействован в обеспечении региона электроэнергией, газом и паром, получают по 44 тысячи рублей в месяц. Прирост по сравнению с позапрошлым годом составил 4,4 процента.

На обрабатывающих производствах средняя зарплата показала самый значительный прирост - 7,4 процента. Правда, по сравнению с другими сферами она остается небольшой - 39,7 тысячи рублей.

Самая же скромная средняя зарплата у работников в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений. В прошлом году они получали по 28,3 тысячи рублей ежемесячно. Рост по сравнению с 2018 годом составил 4,8 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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