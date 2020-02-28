Во встречном ДТП на трассе в Башкирии пострадал житель Краснодарского края

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:10:58+03:00

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На участке трассы Самара - Уфа - Челябинск в Буздякском районе Башкирии вечером 27 февраля произошла авария с участием водителей из других регионов. 68-летний мужчина из Краснодарского края на ВАЗ-2114 влетел во встречную "Мицубиси Грандис", которой управлял 63-летний житель Новосибирской области. Последняя после столкновения вылетела в заваленный снегом кювет.

В ГИБДД Башкирии сообщили об одном пострадавшем: госпитализация потребовалась водителю отечественного авто. Удар пришелся именно с его стороны.

По чьей вине случилась авария и при каких обстоятельствах, предстоит разобраться дорожной полиции.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU