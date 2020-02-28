2020-02-28T06:39:46+03:00
Общество

Водителю из Башкирии, нарушившему ПДД ради спасения бабушки, готовы отменить штраф

Ему лишь нужно обратиться с заявлением в ГИБДД
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне мы писали о водителе из Стерлитамака: мужчина рванул на помощь бабушке, которую завалило снегом на остановке, и попутно нарушил правила дорожного движения. В этот момент рядом проезжал наряд гаишников. Они зафиксировали нарушение и выписали герою штраф - 5 тысяч рублей.

Историю предал огласке в соцсетях некий аноним, выложив видео с места событий, - общественность взбунтовалась. Интернет-пользователи раскритиковали дорожную полицию, мол, когда человеческая жизнь на кону, можно и поскупиться ПДД.

И случилось чудо, в ГИБДД Стерлитамака учли причины, побудившие водителя нарушить правила, и согласились отменить выписанное постановление, но мужчине нужно подать соответствующее заявление.

«В настоящее время рассматривается возможность отмены постановления в соответствии со статьей 24.5 КоАП "Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении", в случае если водитель обратится в ОВД с таким заявлением», — цитирует 360tv.ru МВД по Башкирии.

В Стерлитамаке водитель получил штраф, придя на помощь пенсионерке // 27.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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