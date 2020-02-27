2020-02-27T22:59:06+03:00
Общество

Проститутку из Уфы проверили на детекторе лжи на Первом канале

Мария Лусникова вновь стала звездой телепередачи
Рустем АХУНОВ
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Знаменитую проститутку из Уфы Марию Лусникову вновь показали в эфире Первого канала в передаче «На самом деле».

Напомним, что ранее всплыла история о том, что к 42-летней проститутке приехали двое мужчин, которые якобы показали ей некое удостоверение, дабы бесплатно заняться с ней сексом. Путана почуяла неладное и прогнала незваных гостей. Вскоре об истории узнали журналисты Первого канала и пригласили обе стороны конфликта на съемки телепередачи. Особенность программы «На самом деле» заключается в том, что ее участников подключают к детектору лжи и задают каверзные вопросы.

В передаче участвовал Ильшат Н., который находился в квартире Лусниковой в тот злополучный вечер. Он объяснил, что не принуждал проститутку к бесплатному сексу, а лишь хотел отговорить от этого противоправного занятия, и попросил сделать ему массаж.

Позже ведущий передачи уличил во лжи Лусникову. Ранее Мария обвинила молодого клиента-нигерийца в изнасиловании и угрозах оружием, и сейчас иностранец находится в уфимском СИЗО. Ведущий начал задавать проститутке вопросы, в ходе которых неожиданно выяснилось, что нигериец ей не угрожал.

- У него был нож в руках, но никаких угроз не было, - заявил эксперт, проводящий процедуру.

Также в ходе передачи выяснилось, что половая связь с иностранным клиентом у Лусниковой была по обоюдному согласию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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