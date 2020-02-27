Мэр Уфы заикнулся о повышении платы за ЖКХ
Для решения проблемы нечищеных дворов в Уфе власти могут повысить плату за ЖКХ. Об этом в беседе с одним из пользователей «Инстраграм» упомянул мэр башкирской столицы.
Диалог начался с того, что уфимец Артур Идрисов написал гневный пост о ситуации со снегом в городе, мол, ездить по дорогам невозможно, кругом пробки и припарковаться негде. Возмущенный мужчина призвал Ульфата Мустафина проехаться по дворам лично и побеседовать с местными жителями.
«Потом советую заехать в ЖЭУ и узнать, сколько техники на ходу и есть ли в ней солярка, думаю, вы будете очень сильно удивлены в разнице рассказов между сказками глав районов и обычных жителей», - написал уфимец.
Мэр города откликнулся на пост, признав, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства города «много вопросов и проблем».
«Давно назрел вопрос, и его нужно решить в этом году – по пересмотру размера платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах. В домах, где эта плата составляет менее 10 рублей, этих средств не хватает для поддержания порядка. Да, тяжелый переход, но мы должны это сделать», - написал в комментариях Мустафин.
Он уточнил, что дворникам нужно повышать заработную плату, так как в нынешних условиях в Уфе трудятся 803 дворника вместо 3500 необходимых.
«Все эти моменты надо решать поэтапно», - заключил мэр.
Тем не менее уфимца такой ответ не устроил и он призвал Мустафина заняться решением проблемы как можно скорее.
«Давайте мы с вами сядем в вашу служебную машину, проедем по городу, запишем недочёты, а потом вы накажете виновных, не поругаете, как это обычно бывает, а прямо накажете, вплоть до увольнения», - предложил Артур.
Этот призыв пока остался без ответа.
ИСТОЧНИК KP.RU