2020-02-27T18:29:09+03:00
Общество

Мэр Уфы заикнулся о повышении платы за ЖКХ

На откровения Ульфата Мустафина вывел пост в Инстаграме
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Для решения проблемы нечищеных дворов в Уфе власти могут повысить плату за ЖКХ. Об этом в беседе с одним из пользователей «Инстраграм» упомянул мэр башкирской столицы.

Диалог начался с того, что уфимец Артур Идрисов написал гневный пост о ситуации со снегом в городе, мол, ездить по дорогам невозможно, кругом пробки и припарковаться негде. Возмущенный мужчина призвал Ульфата Мустафина проехаться по дворам лично и побеседовать с местными жителями.

«Потом советую заехать в ЖЭУ и узнать, сколько техники на ходу и есть ли в ней солярка, думаю, вы будете очень сильно удивлены в разнице рассказов между сказками глав районов и обычных жителей», - написал уфимец.

Мэр города откликнулся на пост, признав, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства города «много вопросов и проблем».

«Давно назрел вопрос, и его нужно решить в этом году – по пересмотру размера платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах. В домах, где эта плата составляет менее 10 рублей, этих средств не хватает для поддержания порядка. Да, тяжелый переход, но мы должны это сделать», - написал в комментариях Мустафин.

Он уточнил, что дворникам нужно повышать заработную плату, так как в нынешних условиях в Уфе трудятся 803 дворника вместо 3500 необходимых.

«Все эти моменты надо решать поэтапно», - заключил мэр.

Тем не менее уфимца такой ответ не устроил и он призвал Мустафина заняться решением проблемы как можно скорее.

«Давайте мы с вами сядем в вашу служебную машину, проедем по городу, запишем недочёты, а потом вы накажете виновных, не поругаете, как это обычно бывает, а прямо накажете, вплоть до увольнения», - предложил Артур.

Этот призыв пока остался без ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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