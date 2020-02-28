2020-02-28T06:57:31+03:00
Общество

В Башкирии растет число бизнесвумен

До финала всероссийского конкурса предприимчивых женщины в среднем доходят 20-25 участниц из республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ИА "Башинформ"фото: ИА "Башинформ"
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Во всероссийском конкурсе «Успех», который проводит организация «Деловые женщины», растет количество участниц из Башкирии. Об этом стало известно на профильной конференции «Башинформа».

Соревнование среди предприимчивых дам проводится в течение года. Оно направлено на повышении роли деловой и социально-активной женщины в жизни общества и государства.

Исполнительный директор регионального отделения «Деловых женщин» Аида Салимова рассказала, что в среднем до финала конкурса доходят 20-25 девушек из республики. В прошлом году особенно эффективно себя проявили жительницы города Кумертау. Директор по развитию регионального отделения организации Залия Ахунова добавила, что хорошо себя показали женщины из Аскинского района, Ишимбая и Салавата.

Конкурс деловых женщин «Успех» проводится уже в пятнадцатый раз в Башкирии и России. Победительниц соревнования отбирают по ряду критериев: от личных качеств и гармонии в семейных отношениях до деловой репутации и оперативности реагирования на изменения рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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