В Башкирии растет число бизнесвумен
Во всероссийском конкурсе «Успех», который проводит организация «Деловые женщины», растет количество участниц из Башкирии. Об этом стало известно на профильной конференции «Башинформа».
Соревнование среди предприимчивых дам проводится в течение года. Оно направлено на повышении роли деловой и социально-активной женщины в жизни общества и государства.
Исполнительный директор регионального отделения «Деловых женщин» Аида Салимова рассказала, что в среднем до финала конкурса доходят 20-25 девушек из республики. В прошлом году особенно эффективно себя проявили жительницы города Кумертау. Директор по развитию регионального отделения организации Залия Ахунова добавила, что хорошо себя показали женщины из Аскинского района, Ишимбая и Салавата.
Конкурс деловых женщин «Успех» проводится уже в пятнадцатый раз в Башкирии и России. Победительниц соревнования отбирают по ряду критериев: от личных качеств и гармонии в семейных отношениях до деловой репутации и оперативности реагирования на изменения рынка.
ИСТОЧНИК KP.RU