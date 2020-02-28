2020-02-28T07:55:38+03:00
Происшествия

Серийных грабителей, «заработавших» на Уфе миллион, объявили в федеральный розыск

Двое парней обчищали салоны сотовой связи
Владислав КАЗАНЦЕВ
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скриншот с камеры видеонаблюденияскриншот с камеры видеонаблюдения
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Двоих серийных грабителей, обчищавших в башкирской столице салоны сотовой связи, объявили в федеральный розыск. Об этом «КП-Уфа» рассказала сотрудница одной из торговых точек.

По словам девушки, ограбления салонов сотовой связи в торговых центрах начались еще в декабре прошлого года. Выносили злоумышленники в основном самые дорогие марки телефонов. Парни действовали нагло: дожидались, когда ТЦ закроется, а затем откручивали витрины или просто разбивали их. Выбирались из комплекса через дверь кинотеатра, работающего до «упора», или ломали входную дверь. Общая сумма ущерба от этих налетов, утверждает собеседница «КП-Уфа», уже превысила миллион рублей.

Грабителей объявили в федеральный розыск

Грабителей объявили в федеральный розыск

Разумеется, преступления не могли остаться без внимания камер видеонаблюдения. Благодаря записям личности грабителей удалось установить. По предварительной информации, первого зовут Талих Шакиров, а второго Али Бабиров. Обоим около 20-23 лет. Сотрудница одного из ограбленных салонов сотовой связи сообщила, что злоумышленников объявили в федеральный розыск.

Если вы располагаете какой-либо информацией о предполагаемых грабителях на фото, сообщите в полицию - 02. Уфимская фирма, пострадавшая от грабежей, обещает вознаграждение за помощь в поимке преступников - номер для связи с представителем компании - 89050040048 (Динара).

ИСТОЧНИК KP.RU

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