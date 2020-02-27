В Башкирии перевозчиков будут штрафовать за отказ принимать оплату «безналом»

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:03:04+03:00

При повторном нарушении деятельность перевозчика могут приостановить на 3 месяца Фото: Рустем АХУНОВ

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С 1 июля перевозчиков в Башкирии, которые не пользуются терминалами безналичной оплаты, будут штрафовать.

На такие меры власти региона толкнула "сомнительная фискальная отчетность" некоторых перевозчиков.

"Случается, что по бумагам за целый день отдельные водители перевозят по 2–4 пассажира. Очевидно, что водитель не ездит «впустую», а скрывает доход. Имеет место отказ водителей под разными предлогами принимать безналичные платежи. Проблемы есть, их нужно решать как системными мерами, так и точечными проверками", - пояснил спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

Если водитель попадется на нарушении впервые, он отделается штрафом, за повторное же нарушение деятельность перевозчика могут приостановить на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU