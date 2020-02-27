Тела матери и сына полмесяца разлагались в частном доме в Башкирии

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:50:00+03:00

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В частном доме в городе Нефтекамске были обнаружены разлагающиеся тела 48-летнего мужчины и 82-летней женщины. По данным собственного источника «КП-Уфа», это были сын и мать.

Трупы пролежали в доме порядка двух недель, их нашли 26 февраля. Известно, что при беглом осмотре правоохранители не заметили на них никаких видимых телесных повреждений. Пожилая женщина лежала на диване, а ее сын – сидел в кресле.

Разобраться, что же произошло в жилище полмесяца назад, предстоит следователям и криминалистам. Они уже отправили тела на судмедэкспертизу для определения причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU