2020-02-28T06:10:32+03:00
Общество

Льготники в Башкирии смогут получить 250 тысяч рублей взамен земли

В основном это коснется многодетных семей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Башкирии льготникам будут выплачивать 250 тысяч рублей взамен земельных участков. Соответствующий закон приняли депутаты Госсобрания республики.

По словам спикера парламента Башкирии Константина Толкачева, в крупных городах республики возникли многотысячные очереди на льготную землю, так как свободных участков немного, новый закон же поможет решить эту проблему.

"У людей появился выбор: получить деньги или участок. Выплата для многих может оказаться предпочтительна не только потому, что получить ее быстрее, но и по той причине, что многим, кто имеет право на участок, он по факту не нужен", - подчеркнул Толкачев.

В основном эта альтернатива рассчитана на многодетные семьи и семьи, в которых есть ребенок-инвалид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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