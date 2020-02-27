Парламент Башкирии принял законопроект о введении новой памятной даты

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:03:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 февраля, депутаты башкирского парламента в окончательном чтении приняли законопроект о введении новой памятной даты – Дня 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Он будет отмечаться 13 ноября – именно в эту дату в 1941 году Госкомитет обороны CCCР постановил сформировать национальные войсковые соединения.

День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии не будет выходным. Ранее спикер парламента Башкирии заявлял, что "мера нацелена на сохранение для потомков памяти о славном боевом прошлом дивизии".

ИСТОЧНИК KP.RU