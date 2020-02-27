2020-02-27T19:48:24+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» начинает плей-офф с выездных игр против «Авангарда»

Первый матч состоится уже в это воскресенье
Рустем АХУНОВ
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Уфимский «Салават Юлаев» начинает серию игр в плей-офф с выездных матчей против «Авангарда» в Балашихе.

Первую встречу команды проведут уже в это воскресенье, 1 марта. Еще через один день уфимский клуб проведет вторую выездную игру. 5 и 7 марта подопечные Николая Цулыгина сыграют еще два домашних матча на льду «Уфа-Арены».

Тренерских штаб обеих команд отмечает, что предстоящие игры будут интересными – клубы прекрасно знают, как нужно играть друг против друга. Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что серия с «Салаватом» будет захватывающим зрелищем. Николай Цулыгин, в свою очередь, пообещал улучшить игру своей команды в меньшинстве после обидного поражения в Казани во время последнего матча «регулярки» КХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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