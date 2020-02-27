«Салават Юлаев» начинает плей-офф с выездных игр против «Авангарда»
Уфимский «Салават Юлаев» начинает серию игр в плей-офф с выездных матчей против «Авангарда» в Балашихе.
Первую встречу команды проведут уже в это воскресенье, 1 марта. Еще через один день уфимский клуб проведет вторую выездную игру. 5 и 7 марта подопечные Николая Цулыгина сыграют еще два домашних матча на льду «Уфа-Арены».
Тренерских штаб обеих команд отмечает, что предстоящие игры будут интересными – клубы прекрасно знают, как нужно играть друг против друга. Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что серия с «Салаватом» будет захватывающим зрелищем. Николай Цулыгин, в свою очередь, пообещал улучшить игру своей команды в меньшинстве после обидного поражения в Казани во время последнего матча «регулярки» КХЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU