Девочка с необычной внешностью из Башкирии сможет ходить в детский сад

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:50:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Маленькая Софья Гизатуллина из Стерлитамакского района Башкирии недавно вернулась домой из уфимской детской больницы, где малышку, наконец, впервые прооперировали. Девочке, родившейся с множественными пороками развития, врачи сформировали твердое небо, и теперь Софья может самостоятельно есть твердую пищу, не ограничиваясь соками и пюре. Если послеоперационный период пройдет благополучно, девочку ожидают дальнейшие операции о разделению сросшихся пальцев на руках.

А на днях Софью и ее маму навестил член СПЧ Динар Зайнуллин вместе со своими дочерями. Он остался доволен условиями проживания девочки, а также порадовался открытости и доброте ребенка.

- Квартира чистая, тёплая, уютная. Садик рядом. Ждут педиатра. После этого вопрос с детским садом должен решиться окончательно,- рассказал Динар Зайнуллин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что ранее волонтеры рассказали, что девочку отказывались принимать в детский сад из-за ее странной внешности – мол, малышка может пугать своим видом других детей. Впрочем, в администрации района опровергли эту информацию, заявив, что вопрос заключался лишь в том, сможет ли Соня самостоятельно обслуживать себя из-за особенностей развития.

ИСТОЧНИК KP.RU