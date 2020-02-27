Названы самые криминальные города и районы Башкирии
В Башкирии перечислили самые криминальные районы и города. Данные на заседании местного парламента озвучил глава регионального Следственного комитета Денис Чернятьев.
Издание UfacityNews.ru со ссылкой на высокопоставленного правоохранителя сообщает, что самая напряженная обстановка наблюдается в столице Башкирии Уфе, а также в Стерлитамаке, Белорецке и Иглинском районе. Напротив, благополучная среда сложилась в городах Салавате, Мелеузе и Ишимбае.
Всего в 2019 году на территории Башкирии зафиксировано 55,3 тысячи преступлений (-3,5% по сравнению с прошлым годом). При этом доля тяжких и особо тяжких преступлений выросла на 7% (22% от общего объема).
ИСТОЧНИК KP.RU