2020-02-27T17:30:35+03:00
Происшествия

Названы самые криминальные города и районы Башкирии

В республике заметно выросла доля тяжких и особо тяжких преступлений
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Общее количество преступлений снизилосьОбщее количество преступлений снизилосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии перечислили самые криминальные районы и города. Данные на заседании местного парламента озвучил глава регионального Следственного комитета Денис Чернятьев.

Издание UfacityNews.ru со ссылкой на высокопоставленного правоохранителя сообщает, что самая напряженная обстановка наблюдается в столице Башкирии Уфе, а также в Стерлитамаке, Белорецке и Иглинском районе. Напротив, благополучная среда сложилась в городах Салавате, Мелеузе и Ишимбае.

Всего в 2019 году на территории Башкирии зафиксировано 55,3 тысячи преступлений (-3,5% по сравнению с прошлым годом). При этом доля тяжких и особо тяжких преступлений выросла на 7% (22% от общего объема).

ИСТОЧНИК KP.RU

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