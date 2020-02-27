Уфимец продает рыжего кота-экстрасенса за 2 миллиона рублей
Уфимец Сергей выставил в сети объявление о продаже кота-экстрасенса.
Как объясняет сам мужчина, высокая цена хвостатого объясняется его удивительными способностями. Всего за 2 миллиона рублей новый обладатель чудо-кота получит животное, которое владеет экстрасенсорными способностями. Котик поддерживает связь с духами, «лечит от потенции и болей в голове», а также открывает и закрывает некие порталы.
Остается неизвестным, почему мужчина решился на продажу столь полезного животного, пусть и за 2 миллиона рублей. Помимо животного, он разместил в интернете объявления о продаже золотого кольца и Bluetooth-наушников.
ИСТОЧНИК KP.RU