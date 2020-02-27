2020-02-27T19:11:45+03:00
Общество

Уфимец продает рыжего кота-экстрасенса за 2 миллиона рублей

Животное якобы обладает необычными способностями
Рустем АХУНОВ
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Уфимец Сергей выставил в сети объявление о продаже кота-экстрасенса.

Как объясняет сам мужчина, высокая цена хвостатого объясняется его удивительными способностями. Всего за 2 миллиона рублей новый обладатель чудо-кота получит животное, которое владеет экстрасенсорными способностями. Котик поддерживает связь с духами, «лечит от потенции и болей в голове», а также открывает и закрывает некие порталы.

Остается неизвестным, почему мужчина решился на продажу столь полезного животного, пусть и за 2 миллиона рублей. Помимо животного, он разместил в интернете объявления о продаже золотого кольца и Bluetooth-наушников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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