Новорожденную дочь уфимского блогера Рустама Набиева выписали из больницы

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:13:28+03:00

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Новорожденную дочь уфимского блогера Рустама Набиева, выжившего при обрушении казармы в Омске, выписали из больницы. За считанные дни до того, как Амине исполнился месяц, ей диагностировали пневмонию. 19 февраля малышку доставили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Поначалу состояние девочки оценивалось как стабильно тяжелое. Медики хотели отключить ее от аппарата, но впоследствии передумали. Решили подождать еще немного. К счастью, все обошлось, и сегодня, 27 февраля Амину вместе с мамой выписали из больницы. Рустам опубликовал видео воссоединения семьи в своих сторис в Instagram.

Дочь Набиева выписали из больницы // 27.02.

ИСТОЧНИК KP.RU