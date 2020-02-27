Радий Хабиров предложил забрать у школьников смартфоны

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:14:37+03:00

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Радий Хабиров на своей странице «ВКонтакте» предложил забрать у школьников смартфоны на время занятий. Он попросил совета у жителей и организовал анонимный опрос. На данный момент проголосовало 1115 пользователей: за инициативу выступили 863 человек, а против – 252.

– Как-то однажды я высказался, что наши дети часто сидят, уткнувшись в смартфоны. И лучше хотя бы на время уроков дать им возможность сосредоточиться на занятиях, – написал руководитель республики.

Собственно, что предлагает глава Башкирии: утром ученики будут сдавать телефоны классному руководителю, а при необходимости им дадут позвонить или написать смс, но только на переменах.

– Может, нам все же нужно ограничить влияние смартфонов на мир наших детей, на возможность их образования... – предположил Хабиров. – Поэтому родителей прошу высказаться и проголосовать, нужны ли ученикам телефоны в школах Башкортостана или нет. Вместе с вами примем решение.

Свое предложение руководитель региона подкрепил личным опытом. По его словам, эффективность работы чиновников выросла, после того как он «отобрал» у них телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU