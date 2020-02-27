2020-02-27T13:14:37+03:00
Общество

Радий Хабиров предложил забрать у школьников смартфоны

Таким образом он надеется дать детям возможность сосредоточиться на уроках
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Школьники могут лишиться гаджетов на время занятийШкольники могут лишиться гаджетов на время занятийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Радий Хабиров на своей странице «ВКонтакте» предложил забрать у школьников смартфоны на время занятий. Он попросил совета у жителей и организовал анонимный опрос. На данный момент проголосовало 1115 пользователей: за инициативу выступили 863 человек, а против – 252.

– Как-то однажды я высказался, что наши дети часто сидят, уткнувшись в смартфоны. И лучше хотя бы на время уроков дать им возможность сосредоточиться на занятиях, – написал руководитель республики.

Собственно, что предлагает глава Башкирии: утром ученики будут сдавать телефоны классному руководителю, а при необходимости им дадут позвонить или написать смс, но только на переменах.

– Может, нам все же нужно ограничить влияние смартфонов на мир наших детей, на возможность их образования... – предположил Хабиров. – Поэтому родителей прошу высказаться и проголосовать, нужны ли ученикам телефоны в школах Башкортостана или нет. Вместе с вами примем решение.

Свое предложение руководитель региона подкрепил личным опытом. По его словам, эффективность работы чиновников выросла, после того как он «отобрал» у них телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Разорвал шею»: на базе отдыха в Башкирии туристы на снегоходе налетел на стальной трос
Житель Башкирии забил жену до смерти и покончил с собой изощренным методом
Новорожденную дочь уфимского блогера Рустама Набиева выписали из больницы
Радий Хабиров предложил забрать у школьников смартфоны
Башкирские медики спасли женщину с тяжелым заболеванием и ее новорожденного ребенка
Среди подростков Башкирии выросло число самоубийств
Ночью в Башкирии десятки машин застряли на трассе из-за бурана и километра невычищенной трассы
Следственный комитет проверит обстоятельства аварии, в которой погибла семья из Башкирии
«Я тебя закопаю, и никто не найдёт»: под Уфой хозяин цинично избавился от верной собаки
Стали известны подробности инцидента на ферме в Башкирии, где рабочего перемололо в сеноизмельчителе
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов наличными
«Земля тебе пухом, друг»: в Башкирии трагически погиб известный рыбак и турист
В Уфе прекращены поиски 32-летнего мужчины, оставившего жене странное послание
Водитель из Башкирии помог бабушке, которую завалило снегом, и получил крупный штраф
В Башкирии семейная пара осталась на улице, потеряв в пожаре дом
Радий Хабиров сообщил об открытии «крупнейшей в Европе по мощности» солнечной электростанции
В Башкирии к лету количество частных перевозчиков сократится вдвое из-за штрафов
Уфимца, решившего следить за телом, инфаркт сразил прямо в тренажерном зале
В Башкирии из-за гололеда и сильного ветра ввели новые ограничения движения на трассах
В Башкирии из-за непогоды на двух трассах ограничили движение автомобилей
В Уфе в День всех влюбленных пропала серьезно больная женщина
Улицу в центре Уфы перекроют на полгода