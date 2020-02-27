Башкирские медики спасли женщину с тяжелым заболеванием и ее новорожденного ребенка

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:10:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии врачи спасли беременную женщину с пороком сердца и ее новорожденного ребенка. О случае рассказал глава регионального Минздрава Максим Забелин. По словам министра, жительница республики с тяжелым заболеванием «приняла важное и сложное решение» сохранить ребенка.

– Все время до родов она находилась под пристальным наблюдением врачей, но на 29 неделе беременности состояние как самой мамы, так и ребенка ухудшилось. Срочно был собран консилиум, на котором было принято решение о проведении сразу двух операций, – написал Забелин на своей странице в Facebook.

Беременную женщину одновременно спасали сразу две бригады врачей – из Республиканской «перинаталки» и Республиканского кардиологического центра. Благодаря грамотным действиям акушеров-гинекологов, кардиохирургов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов жизнь пациентки и ее малыша удалось сохранить. «Сейчас и мама, и малыш чувствуют себя хорошо и вчера состоялась их долгожданная встреча», – подытожил Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU