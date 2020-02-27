2020-02-27T13:10:13+03:00
Общество

Башкирские медики спасли женщину с тяжелым заболеванием и ее новорожденного ребенка

Историей с хорошим концом поделился министр здравоохранения Максим Забелин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии врачи спасли беременную женщину с пороком сердца и ее новорожденного ребенка. О случае рассказал глава регионального Минздрава Максим Забелин. По словам министра, жительница республики с тяжелым заболеванием «приняла важное и сложное решение» сохранить ребенка.

– Все время до родов она находилась под пристальным наблюдением врачей, но на 29 неделе беременности состояние как самой мамы, так и ребенка ухудшилось. Срочно был собран консилиум, на котором было принято решение о проведении сразу двух операций, – написал Забелин на своей странице в Facebook.

Беременную женщину одновременно спасали сразу две бригады врачей – из Республиканской «перинаталки» и Республиканского кардиологического центра. Благодаря грамотным действиям акушеров-гинекологов, кардиохирургов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов жизнь пациентки и ее малыша удалось сохранить. «Сейчас и мама, и малыш чувствуют себя хорошо и вчера состоялась их долгожданная встреча», – подытожил Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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