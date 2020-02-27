Ночью в Башкирии десятки машин застряли на трассе из-за бурана и километра невычищенной трассы
Минувшей ночью, 27 февраля, пленниками трассы Сибай-Магнитогорск в Башкирии стали десятки автомобилей – и все из-за невычищенной дороги и сильного бурана. Об этом сообщил один из водителей, пострадавший от снежной стихии.
– Всю ночь простояли,– жалуется мужчина. – Проходимости нет, один километр дороги не был вычищенным. Всего один! И люди пробиться не могут до Магнитогорска и со стороны Магнитогорска. Владельцы автомашин ночью просто бросили свои авто. Людей просто оставили в ночь на произвол судьбы на дороге.
Известно, что некоторым требовалось попасть в аэропорт, чего в довольно суровых условиях и на непроходимой дороге сделать не представлялось возможным: «Итог билет пропал, покупать нужно новый», – сетует водитель. За своими машинами хозяева вернулись только утром.
На трассе в Башкирии десятки машин отрезало от дороги // 27.02.
ИСТОЧНИК KP.RU