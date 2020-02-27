2020-02-27T11:08:03+03:00
Происшествия

Ночью в Башкирии десятки машин застряли на трассе из-за бурана и километра невычищенной трассы

Водители оставили свои автомобили
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Минувшей ночью, 27 февраля, пленниками трассы Сибай-Магнитогорск в Башкирии стали десятки автомобилей – и все из-за невычищенной дороги и сильного бурана. Об этом сообщил один из водителей, пострадавший от снежной стихии.

– Всю ночь простояли,– жалуется мужчина. – Проходимости нет, один километр дороги не был вычищенным. Всего один! И люди пробиться не могут до Магнитогорска и со стороны Магнитогорска. Владельцы автомашин ночью просто бросили свои авто. Людей просто оставили в ночь на произвол судьбы на дороге.

Известно, что некоторым требовалось попасть в аэропорт, чего в довольно суровых условиях и на непроходимой дороге сделать не представлялось возможным: «Итог билет пропал, покупать нужно новый», – сетует водитель. За своими машинами хозяева вернулись только утром.

На трассе в Башкирии десятки машин отрезало от дороги // 27.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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