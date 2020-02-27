2020-02-27T09:32:37+03:00
Происшествия

Стали известны подробности инцидента на ферме в Башкирии, где рабочего перемололо в сеноизмельчителе

Гострудинспекция завершила расследование
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Гострудинспекцияфото: Гострудинспекция
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Сотрудники башкирской Гострудинспекции выяснили все детали происшествия на одной из ферм Дюртюлинского района. Там 19 января 40-летний председатель хозяйства погиб, упав в сеноизмельчитель. Первым об инциденте сообщил глава регионального госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. После этого Следственный комитет организовал проверку.

– В тот день заведующий фермой решил испытать кормосмеситель-измельчитель, который взялся отремонтировать: данное оборудование было приобретено главой хозяйства (родным братом пострадавшего) вместе с помещениями молочной фермы в 2015 году в нерабочем состоянии и не использовалось, – сообщили в пресс-службе Гострудинспекции.

Завфермой запустил трактор, к которому ранее присоединил кормосмеситель, затем наполнил с другим рабочим бункер соломой и исчез. В какой-то момент раздался крик. Помощник председателя поднялся по лестнице кормоизмельчителя, заглянул внутрь и увидел там своего начальника без признаков жизни.

– На его теле был обнаружен шпагат (верёвка), которым связываются рулоны с соломой. Мужчина скончался на месте от множественных травм, полученных при воздействии работающего механизма, – констатировали в надзорном ведомстве.

По итогам судебно-химической экспертизы выяснилось, что погибший был пьян. В его крови был обнаружен этиловый спирт – два промилле.

В Гострудинспекции выявили несколько факторов, приведших к трагедии. Перво-наперво – отсутствие должного контроля за работниками. Кроме того, был нарушен техпроцесс – «пострадавший решил удалить шпагат для обвязки рулона при включённом оборудовании». И, наконец, состояние самого рабочего, который был вусмерть пьяным.

Колхозно-фермерское хозяйство было оштрафовано, а материалы дела переданы дальше – в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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