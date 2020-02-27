«Земля тебе пухом, друг»: в Башкирии трагически погиб известный рыбак и турист
На днях в Башкирии простились с жителем Иглино и любимчиком сотен подписчиков популярного канала, посвященного рыбалке, Андреем Емелевым.
Как рассказали знакомые мужчины, его в пылу ссоры убила собственная сноха. Женщина не смогла совладать с эмоциями, схватила нож и вонзила его в сердце своего родственника. От острой кровопотери Андрей скончался на месте. Похоронили его в минувшую пятницу, 19 февраля: проститься с мужчиной пришли десятки его друзей и знакомых. Все они вспоминают Андрея как доброго и светлого человека, который очень любил свою семью, обожал походы и рыбалку, и часто организовывал туристические вылазки для своих близких. Мужчина был активным пользователем местного рыболовного сообщества: постоянно выкладывал там свои фотографии, делился полезными советами и рыбными местами. Для многих он был настоящим кумиром.
- Человек с большой и чистой душой. Никогда он не оставался в стороне от наших мероприятий и рейдов. Настоящий рыбак! В любую погоду мог поехать на рыбалку или сплав. Не верится… Земля тебе пухом друг, - не может сдержать своей скорби друг погибшего Александр В.
«КП-Уфа» приносит свои соболезнования родным и близким погибшего мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU