«Земля тебе пухом, друг»: в Башкирии трагически погиб известный рыбак и турист

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:59:47+03:00

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На днях в Башкирии простились с жителем Иглино и любимчиком сотен подписчиков популярного канала, посвященного рыбалке, Андреем Емелевым.

Как рассказали знакомые мужчины, его в пылу ссоры убила собственная сноха. Женщина не смогла совладать с эмоциями, схватила нож и вонзила его в сердце своего родственника. От острой кровопотери Андрей скончался на месте. Похоронили его в минувшую пятницу, 19 февраля: проститься с мужчиной пришли десятки его друзей и знакомых. Все они вспоминают Андрея как доброго и светлого человека, который очень любил свою семью, обожал походы и рыбалку, и часто организовывал туристические вылазки для своих близких. Мужчина был активным пользователем местного рыболовного сообщества: постоянно выкладывал там свои фотографии, делился полезными советами и рыбными местами. Для многих он был настоящим кумиром.

- Человек с большой и чистой душой. Никогда он не оставался в стороне от наших мероприятий и рейдов. Настоящий рыбак! В любую погоду мог поехать на рыбалку или сплав. Не верится… Земля тебе пухом друг, - не может сдержать своей скорби друг погибшего Александр В.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU