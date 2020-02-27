«Я тебя закопаю, и никто не найдёт»: под Уфой хозяин цинично избавился от верной собаки

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:50:59+03:00

Мужчина оставил пса на улицу, но на следующий день вернулся

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В Башкирии неизвестный мужчина выбросил из машины своего пса, а когда его за это упрекнули, то начал угрожать. Об этом рассказала зоозащитница Ирина Вершкова. Она ссылается на рассказ женщины, которая обратилась к ней за помощью. Дело было в Алкино.

– Смотрю в окно – приехала машина. Вижу, что-то вытаскивают – оказалось, собака – и выкинули. Машина уехала, а собака за ней побежала. В итоге осталась в Алкино и ходила за всеми подряд, – рассказала очевидица.

Это была бы типичная история: хозяевам надоедает пес, и они его выбрасывают подальше от дома. Однако в данной истории все пошло по немного другому сценарию - на следующий день владельцы питомца не вернулись.

– Он приехали сегодня и покормил ее, а потом вновь собрались уезжать, и собака опять за ними! – рассказала женщина.

Она подошла к машине и «наехала» на мужчину, но тот разговаривать особо не собирался. «Он схватил ее за плечи и сказал: «я тебя прямо здесь закопаю и никто не найдет». После угроз он уехал.

– Может, с чьей-нибудь передержки собачка? Или кто её знает? Ищем нового хозяина с большим сердцем, – обратилась к жителям Башкирии зоозащитница.

Если вы готовы приютить пса, позвоните по номеру 89279516488 (Ирина Вершкова).

ИСТОЧНИК KP.RU