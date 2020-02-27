В Уфе прекращены поиски 32-летнего мужчины, оставившего жене странное послание

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:43:31+03:00

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В Уфе прекращены поиски 32-летнего Евгения Кожевникова, который ушел из дома 24 февраля, оставив жене странное послание. В беседе с «Комсомолкой» жена пропавшего Надежда рассказала, что накануне они с мужем серьезно повздорили, а потом он ушел из дома, оставив на столе записку - мол, у него какие-то проблемы. Молодая женщина обзвонила всех друзей и родственников мужа и уже подозревала самое страшное, ведь раньше Евгений никогда не уходил из дома без предупреждения и не отключал телефон.

Где почти трое суток находился мужчина, Надежда не рассказала, очевидно, не пожелав выносить семейные дрязги на всеобщее обозрение.

ИСТОЧНИК KP.RU