Следственный комитет проверит обстоятельства аварии, в которой погибла семья из Башкирии

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:41:33+03:00

В Коми в ДТП с «КамАЗом» погибли супруги и двое их детей 19 и 15 лет

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Следственный комитет Коми проверит обстоятельства аварии, унесшей жизни четырех человек. Напомним, что авария произошла в минувший понедельник, 24 февраля. Семья из Башкирии возвращалась из отпуска в Усинск, куда перебралась на постоянное место жительство, но их «Лифан» залетел под «КамАЗ». В итоге от полученных травм на месте скончались 47-летний водитель, его 46-летняя супруга, 15-летний сын и 19-летняя дочь, которая совсем недавно вышла замуж. Сейчас старший сын погибших супругов собирает деньги, чтобы перевезти и похоронить тела родственников в Башкирии.

- В ходе доследственной проверки следователями планируется выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе проведение необходимых судебных экспертиз для восстановления объективной картины ДТП, — уточнили в следственном комитете республики Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU