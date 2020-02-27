В Башкирии семейная пара осталась на улице, потеряв в пожаре дом

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:30:12+03:00

Сейчас пенсионеры живут в тесном вагончике, который поставили у себя на участке

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Пожилые супруги Аистовы из села Иглино в одночасье потеряли дом и нажитое имущество и в буквальном смысле остались на улице. Как рассказали сочувствующие односельчане в социальных сетях, из-за неисправной электропроводки вечером 23 января вспыхнул барак, в котором проживали пенсионеры. Сгорело абсолютно все, поэтому сейчас супруги живут в маленьком вагончике, который поставили у себя на участке.

Погорельцы обратились за помощью в районную администрацию, где им выделили всего пять тысяч рублей – в итоге денег не хватило даже на восстановление документов.

Сейчас односельчане планируют помочь пожилым супругам: они объявили сбор помощи для погорельцев, а также планируют привлечь внимание общественности и республиканских властей, чтобы те обратили внимание, в каких условиях вынуждены выживать пенсионеры.

ИСТОЧНИК KP.RU