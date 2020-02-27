2020-02-27T07:30:12+03:00
Происшествия

В Башкирии семейная пара осталась на улице, потеряв в пожаре дом

Сейчас пенсионеры живут в тесном вагончике, который поставили у себя на участке
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Пожар полностью уничтожил дом. Фото: соцсетиПожар полностью уничтожил дом. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Пожилые супруги Аистовы из села Иглино в одночасье потеряли дом и нажитое имущество и в буквальном смысле остались на улице. Как рассказали сочувствующие односельчане в социальных сетях, из-за неисправной электропроводки вечером 23 января вспыхнул барак, в котором проживали пенсионеры. Сгорело абсолютно все, поэтому сейчас супруги живут в маленьком вагончике, который поставили у себя на участке.

Погорельцы обратились за помощью в районную администрацию, где им выделили всего пять тысяч рублей – в итоге денег не хватило даже на восстановление документов.

Сейчас односельчане планируют помочь пожилым супругам: они объявили сбор помощи для погорельцев, а также планируют привлечь внимание общественности и республиканских властей, чтобы те обратили внимание, в каких условиях вынуждены выживать пенсионеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов наличными
«Земля тебе пухом, друг»: в Башкирии трагически погиб известный рыбак и турист
В Уфе прекращены поиски 32-летнего мужчины, оставившего жене странное послание
Водитель из Башкирии помог бабушке, которую завалило снегом, и получил крупный штраф
В Башкирии семейная пара осталась на улице, потеряв в пожаре дом
Радий Хабиров сообщил об открытии «крупнейшей в Европе по мощности» солнечной электростанции
В Башкирии к лету количество частных перевозчиков сократится вдвое
Уфимца, решившего следить за телом, инфаркт сразил прямо в тренажерном зале
В Башкирии из-за гололеда и сильного ветра ввели новые ограничения движения на трассах
В Башкирии из-за непогоды на двух трассах ограничили движение автомобилей
В Уфе в День всех влюбленных пропала серьезно больная женщина
Улицу в центре Уфы перекроют на полгода