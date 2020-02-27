В Башкирии из-за гололеда и сильного ветра ввели новые ограничения движения на трассах

27 Февр. 2020 2020-02-27T06:30:24+03:00

В Башкирии на трассах по-прежнему очень низкая видимость Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Башкирии снова перекрыли автомобильное движение на двух трассах из-за гололеда, ледяного дождя, сильного ветра и плохой видимости. Как сообщает Гостранс, движение для большегрузов, пассажирских автобусов и такси остановлено на автодорогах: Юлдыбаево - Акъяр - Сара (км 25+400 - км 63+305), Верхний Сарабиль - Кувандык (км 26+000 - км 100+000).

Ограничение движения ориентировочно продлится до 9.00 27 февраля, но время может быть изменено в зависимости от погодных условий. При этом в Гострансе отмечают, что проезд по другим дорогам открыт.

Ранее ограничение автомобильного движения вводилось на участках дорог Стерлитамак - Белорецк – Магнитогорск и Уфа - Инзер – Белорецк. С 6.00 27 февраля проезд по этим дорогам разрешен.

ИСТОЧНИК KP.RU