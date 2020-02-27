2020-02-27T07:03:01+03:00
Общество

В Башкирии к лету количество частных перевозчиков сократится вдвое

Такой прогноз озвучили в Курултае на круглом столе по развитию транспорта в республике
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Количество маршруток на дорогах города может сильно уменьшитсяКоличество маршруток на дорогах города может сильно уменьшитсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вчера, 26 февраля, в Курултае Башкирии состоялся круглый стол, на котором обсуждались проблемы развития транспорта и транспортной реформы. Уже к лету частных перевозчиков в республике ждут серьезные изменения: например, с 1 июля 2020 года владельцев автобусов будут штрафовать за отсутствие тахографов, которые следят за режимом отдыха и работы водителей, и контрольно-кассовой техники.

Требование об использовании контрольно-кассовой техники было подписано еще в июле 2019, но перевозчикам давался целый год, чтобы воплотить его в жизнь, минуя штрафов. Сейчас же при первом нарушении будет выписываться штраф, а при последующих нарушениях перевозчика могут даже до трех месяцев отстранить от перевозок. Все это накладывает определенные финансовые риски для перевозчиков, влияет на чистую прибыль, а значит, уже к лету их присутствие на рынке может снизиться практически вдвое. Сами перевозчики, представители которых тоже присутствовали на круглом столе, видят выход из ситуации: для этого власти должны инвестировать больше средств в частные перевозки, помогать с обновлением подвижного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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