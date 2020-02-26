В Башкирии из-за непогоды на двух трассах ограничили движение автомобилей

26 Февр. 2020 2020-02-26T20:27:58+03:00

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Сегодня в Башкирии из-за сильной метели, гололеда,ледяного дождя и значительного ухудшения видимости сразу на двух участках трасс введено ограничение автомобильного движения. Как сообщает Гостранс, ограничение для большегрузов, пассажирских автобусов и такси вводится на участках автодорог «Уфа – Инзер – Белорецк» (км 217+000 — км 249+000), а также «Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск» (км 62+000 — км 205+000), и продлится с 18.00 26 февраля до 00.00 часов 27 февраля.

Отмечается, что ориентировочное время окончания (или продления) ограничения может измениться в зависимости от погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU