2020-02-26T20:27:58+03:00
Общество

В Башкирии из-за непогоды на двух трассах ограничили движение автомобилей

Движение большегрузов, автобусов и такси ограничат до полуночи 27 февраля
Яна БАЗЕКИНА
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Предварительно ограничение продлится до полуночи 27 февраляПредварительно ограничение продлится до полуночи 27 февраляФото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня в Башкирии из-за сильной метели, гололеда,ледяного дождя и значительного ухудшения видимости сразу на двух участках трасс введено ограничение автомобильного движения. Как сообщает Гостранс, ограничение для большегрузов, пассажирских автобусов и такси вводится на участках автодорог «Уфа – Инзер – Белорецк» (км 217+000 — км 249+000), а также «Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск» (км 62+000 — км 205+000), и продлится с 18.00 26 февраля до 00.00 часов 27 февраля.

Отмечается, что ориентировочное время окончания (или продления) ограничения может измениться в зависимости от погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Башкирии из-за непогоды на двух трассах ограничили движение автомобилей
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