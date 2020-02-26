В Уфе в День всех влюбленных пропала серьезно больная женщина

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:42:25+03:00

Родные Али Лялиной переживают, что ей может понадобиться помощь врачей

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В Уфе полиция и волонтеры уже вторую неделю разыскивают без вести пропавшую Алю Лялину. 37-летняя уфимка исчезла в День всех влюбленных, 14 февраля, когда просто вышла ненадолго из дома, но обратно не вернулась. Родные Али сильно обеспокоены, ведь у молодой женщины серьезные проблемы со здоровьем, и она нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, черные вьющиеся волосы, карие глаза.

Была одета: черное демисезонное пальто со светлым орнаментом, черные сапоги на невысоком каблуке.

Если вам что-то известно о местонахождении Али Лялиной, просьба сообщить об этом в полицию или волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU