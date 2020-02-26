В Уфе в День всех влюбленных пропала серьезно больная женщина
В Уфе полиция и волонтеры уже вторую неделю разыскивают без вести пропавшую Алю Лялину. 37-летняя уфимка исчезла в День всех влюбленных, 14 февраля, когда просто вышла ненадолго из дома, но обратно не вернулась. Родные Али сильно обеспокоены, ведь у молодой женщины серьезные проблемы со здоровьем, и она нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, черные вьющиеся волосы, карие глаза.
Была одета: черное демисезонное пальто со светлым орнаментом, черные сапоги на невысоком каблуке.
Если вам что-то известно о местонахождении Али Лялиной, просьба сообщить об этом в полицию или волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» по номеру 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU