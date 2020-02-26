2020-02-26T20:37:48+03:00
Общество

Улицу в центре Уфы перекроют на полгода

Автомобильное движение остановят из-за ремонтных работ
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: уфимская мэрияФото: уфимская мэрия
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В Уфе на время перекроют улицу 8 марта. Как сообщили в городской администрации, автомобильное движение будет перекрыто на полгода – с 00.00 часов 27 февраля до 27 августа. Для строительства ливневой канализации и реконструкции улицы будут перекрыты обе полосы движения на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Владивостокской по четной стороне.

Также в мэрии отметили, что все эти временные неудобства для водителей связаны с ремонтными работами в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Автовладельцев попросили заранее продумывать свой маршрут, минуя перекрытый участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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