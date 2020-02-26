Улицу в центре Уфы перекроют на полгода
В Уфе на время перекроют улицу 8 марта. Как сообщили в городской администрации, автомобильное движение будет перекрыто на полгода – с 00.00 часов 27 февраля до 27 августа. Для строительства ливневой канализации и реконструкции улицы будут перекрыты обе полосы движения на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Владивостокской по четной стороне.
Также в мэрии отметили, что все эти временные неудобства для водителей связаны с ремонтными работами в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Автовладельцев попросили заранее продумывать свой маршрут, минуя перекрытый участок.
ИСТОЧНИК KP.RU