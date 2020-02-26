2020-02-26T18:35:48+03:00
Общество

Антисанитария, грязь, вонь: в Башкирии молодая мать издевалась над своими маленькими сыновьями

Младшего мальчика забрали в приют, а его матери грозит до трех лет тюрьмы
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: МВД по РБФото: МВД по РБ
Изменить размер текста:

В Салавате 28-летняя местная жительница жестоко измывалась над своими несовершеннолетними сыновьями. Педиатры из местной поликлиники забили тревогу, что мать не приходит с младшим сыном в больницу, хотя у того с рождения серьезные проблемы со здоровьем. Врачи пытались навестить ребенка дома, но им ни разу не открыли дверь.

Фото: МВД по РБ

Фото: МВД по РБ

Когда в ситуацию вмешались сотрудники ПДН и пришли навестить детей, они были просто шокированы увиденным. В квартире царила полная антисанитария - грязь, вонь, неубранный собачий лоток, в доме практически не было мебели, а в холодильнике только пустые бутылки и протухшие объедки. За неуплату в квартире давно отключили газ и свет, но нерадивую мать этот факт нисколько не смущал.

Медицинское обследование младшего ребенка тоже показало удручающую картину: у шестилетнего мальчика был серьезный дефицит веса, отставание в психическом и умственном развитии, ребенок не умел пользоваться ложкой и общаться со сверстниками. Удивительно, но старший сын ходил в школу, педагоги только положительно отзывались о своем ученике и его матери.

Фото: МВД по РБ

Фото: МВД по РБ

Если сначала сотрудники ПДН пытались помочь горе-мамаше: устроили ребенка в детский сад, направили его в санаторий, а соседи помогли с одеждой, вот только молодая женщина никаких выводов не сделала.

- Младшего ребенка изъяли и поместили в приют. Вдали от матери мальчик окреп, научился пользоваться ложкой, общаться со сверстниками. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», что предусматривает до трех лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии из-за непогоды на двух трассах ограничили движение автомобилей
В Уфе в День всех влюбленных пропала серьезно больная женщина
Улицу в центре Уфы перекроют на полгода
Антисанитария, грязь, вонь: в Башкирии молодая мать издевалась над своими маленькими сыновьями
Самым быстрорастущим сегментом услуг в Башкирии стал туризм
Три пассажира попали в больницу после встречного ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Башкирии
ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза
При поддержке АО «Россельхозбанк» в Башкирии открылась первая роботизированная ферма
В Уфе через три месяца после свадьбы пропал молодой мужчина, оставивший странную записку
МегаФон открыл доступ к сети 5G в роуминге
«У него остались трое прекрасных детей»: в сгоревшей машине нашли тело сотрудника ГИБДД из Башкирии
В Уфе СК проверит сообщение об издевательствах над слепой 93-летней бабушкой со стороны квартирантов
«Он продолжит работу»: спикер парламента Башкирии – о скандале с матерящимся главой сельсовета
В МЧС предупредили жителей Башкирии о штормовом ветре: порывы достигнут 26 м/с
«У погибшей девушки была свадьба»: подробности аварии в Коми, где разбилась семья из Башкирии
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
Мэр башкирского города показал «необычную находку»
В Башкирии прекращены поиски 20-летнего парня, который пропал в День влюбленных
В квартире уфимской пятиэтажки обнаружены трупы мужчины и женщины
Депутатский мандат Андрея Иванюты в Госсобрании Башкирии передали экс-министру образования
Министр финансов Башкирии отчиталась о росте доходов и расходов бюджета в 2019 году
Глава Гостранса раскрыл детали проекта кольцевой железной дороги в Уфе
В Башкирии водитель за рулем легковушки насмерть переехал лежащего на дороге человека