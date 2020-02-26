Антисанитария, грязь, вонь: в Башкирии молодая мать издевалась над своими маленькими сыновьями
В Салавате 28-летняя местная жительница жестоко измывалась над своими несовершеннолетними сыновьями. Педиатры из местной поликлиники забили тревогу, что мать не приходит с младшим сыном в больницу, хотя у того с рождения серьезные проблемы со здоровьем. Врачи пытались навестить ребенка дома, но им ни разу не открыли дверь.
Фото: МВД по РБ
Когда в ситуацию вмешались сотрудники ПДН и пришли навестить детей, они были просто шокированы увиденным. В квартире царила полная антисанитария - грязь, вонь, неубранный собачий лоток, в доме практически не было мебели, а в холодильнике только пустые бутылки и протухшие объедки. За неуплату в квартире давно отключили газ и свет, но нерадивую мать этот факт нисколько не смущал.
Медицинское обследование младшего ребенка тоже показало удручающую картину: у шестилетнего мальчика был серьезный дефицит веса, отставание в психическом и умственном развитии, ребенок не умел пользоваться ложкой и общаться со сверстниками. Удивительно, но старший сын ходил в школу, педагоги только положительно отзывались о своем ученике и его матери.
Фото: МВД по РБ
Если сначала сотрудники ПДН пытались помочь горе-мамаше: устроили ребенка в детский сад, направили его в санаторий, а соседи помогли с одеждой, вот только молодая женщина никаких выводов не сделала.
- Младшего ребенка изъяли и поместили в приют. Вдали от матери мальчик окреп, научился пользоваться ложкой, общаться со сверстниками. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», что предусматривает до трех лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU