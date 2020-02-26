Самым быстрорастущим сегментом услуг в Башкирии стал туризм

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:22:01+03:00

Несмотря на резкий рост, туризм занимает только 1,2% в общей структуре платных услуг

В тройке лидеров по темпам роста также оказались ветеринарные и юридические услуги

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По данным Башстата, сфера туристических услуг сделала резкий рывок по обороту среди всех остальных платных услуг. По сравнению с январем 2019 года рост этого рынка составил 32% (с 200 млн до 270 млн рублей).

Согласно данным статистики, в общей структуре платных услуг доля туризма составляет всего 1,2%. В тройке лидеров по темпам роста также оказались ветеринарные (+13%, до 37 млн рублей) и юридические услуги (+12%, до 138 млн рублей).

Что касается сфер, где темпы роста заметно снизились, то здесь можно отметить жилищные услуги (-15,3%, до 1,1 млрд руб.), услуги физической культуры и спорта (-14,8%, до 229 млн) и услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (-10,2%, до 19,9 млн).

Наибольшую долю всего рынка занимают коммунальные (4,8 млрд рублей), транспортные (3,1 млрд) и телекоммуникационные услуги (2,6 млрд).

фото: отчет Башстата

ИСТОЧНИК KP.RU