2020-02-26T17:22:01+03:00
Общество

Самым быстрорастущим сегментом услуг в Башкирии стал туризм

В тройке лидеров по темпам роста также оказались ветеринарные и юридические услуги
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Несмотря на резкий рост, туризм занимает только 1,2% в общей структуре платных услугНесмотря на резкий рост, туризм занимает только 1,2% в общей структуре платных услуг
Изменить размер текста:

По данным Башстата, сфера туристических услуг сделала резкий рывок по обороту среди всех остальных платных услуг. По сравнению с январем 2019 года рост этого рынка составил 32% (с 200 млн до 270 млн рублей).

Согласно данным статистики, в общей структуре платных услуг доля туризма составляет всего 1,2%. В тройке лидеров по темпам роста также оказались ветеринарные (+13%, до 37 млн рублей) и юридические услуги (+12%, до 138 млн рублей).

Что касается сфер, где темпы роста заметно снизились, то здесь можно отметить жилищные услуги (-15,3%, до 1,1 млрд руб.), услуги физической культуры и спорта (-14,8%, до 229 млн) и услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (-10,2%, до 19,9 млн).

Наибольшую долю всего рынка занимают коммунальные (4,8 млрд рублей), транспортные (3,1 млрд) и телекоммуникационные услуги (2,6 млрд).

фото: отчет Башстата

фото: отчет Башстата

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самым быстрорастущим сегментом услуг в Башкирии стал туризм
Три пассажира попали в больницу после встречного ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Башкирии
ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза
При поддержке АО «Россельхозбанк» в Башкирии открылась первая роботизированная ферма
В Уфе через три месяца после свадьбы пропал молодой мужчина, оставивший странную записку
МегаФон открыл доступ к сети 5G в роуминге
«У него остались трое прекрасных детей»: в сгоревшей машине нашли тело сотрудника ГИБДД из Башкирии
В Уфе СК проверит сообщение об издевательствах над слепой 93-летней бабушкой со стороны квартирантов
«Он продолжит работу»: спикер парламента Башкирии – о скандале с матерящимся главой сельсовета
В МЧС предупредили жителей Башкирии о штормовом ветре: порывы достигнут 26 м/с
«У погибшей девушки была свадьба»: подробности аварии в Коми, где разбилась семья из Башкирии
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
Мэр башкирского города показал «необычную находку»
В Башкирии прекращены поиски 20-летнего парня, который пропал в День влюбленных
В квартире уфимской пятиэтажки обнаружены трупы мужчины и женщины
Депутатский мандат Андрея Иванюты в Госсобрании Башкирии передали экс-министру образования
Министр финансов Башкирии отчиталась о росте доходов и расходов бюджета в 2019 году
Глава Гостранса раскрыл детали проекта кольцевой железной дороги в Уфе
В Башкирии водитель за рулем легковушки насмерть переехал лежащего на дороге человека