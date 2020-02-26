Три пассажира попали в больницу после встречного ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Башкирии
Сегодня утром, 26 февраля, в Белебеевском районе Башкирии произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщают республиканские ГИБДД и МЧС
Авария случилась на первом километре трассы Белебей - Николаевка - Туймазы. На автодороге столкнулись встречные Hyundai Solaris и микроавтобус ГАЗ - «Соболь». От удара легковушка получила сильную вмятину на боку, а вторая машина - повреждение передней части.
фото: ГИБДД РБ
В больницу с травмами были доставлены три пассажира иномарки. Одного пострадавшего из искореженного авто пришлось доставать спасателям при помощи гидравлического инструмента.
ИСТОЧНИК KP.RU