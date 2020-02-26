2020-02-26T16:33:18+03:00
Происшествия

Три пассажира попали в больницу после встречного ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Башкирии

Одного из пострадавших из машины вытаскивали спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Сегодня утром, 26 февраля, в Белебеевском районе Башкирии произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщают республиканские ГИБДД и МЧС

Авария случилась на первом километре трассы Белебей - Николаевка - Туймазы. На автодороге столкнулись встречные Hyundai Solaris и микроавтобус ГАЗ - «Соболь». От удара легковушка получила сильную вмятину на боку, а вторая машина - повреждение передней части.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В больницу с травмами были доставлены три пассажира иномарки. Одного пострадавшего из искореженного авто пришлось доставать спасателям при помощи гидравлического инструмента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Три пассажира попали в больницу после встречного ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Башкирии
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