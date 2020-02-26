В Уфе через три месяца после свадьбы пропал молодой мужчина, оставивший странную записку

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:52:43+03:00

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В Уфе родные и близкие 32-летнего Евгения Кожевникова не могут найти себе места от беспокойства. В минувшее воскресенье, 23 февраля, молодой мужчина вышел из дома, никого не предупредив, и с тех пор от него нет никаких новостей. Жена Евгения, едва сдерживая слезы, рассказала «Комсомолке», что ее супруг, всегда внимательный и предупредительный, просто исчез ровно через три месяца после свадьбы.

- Я уже обзвонила всех друзей Жени, всех родных – никто не знает, где он. Телефон выключен, понятия не имею, что произошло. Муж нигде не работает, но никогда раньше не пропадал просто так, - говорит Надежда. – Завтра пойду писать заявление в полицию, боюсь, как бы чего плохого не случилось.

Также женщина отметила, что в день перед исчезновением она поругалась с супругом. После того, как женщина вернулась домой она обнаружила записку, в которой ее супруг жаловался на некие проблемы в жизни.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы.

Был одет: черные куртка и джинсы, черная шапка.

Если вам что-то известно о местонахождении Евгения, просьба сообщить его жене по номеру 8(927)958-88-29.

ИСТОЧНИК KP.RU