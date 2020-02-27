2020-02-27T07:17:44+03:00
Общество

Радий Хабиров сообщил об открытии «крупнейшей в Европе по мощности» солнечной электростанции

Установка заработала в Бурзянском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об открытии «крупнейшей в Европе по мощности» (10 МВт) солнечной электростанции. Массивная установка заработала в Бурзянском районе республики.

– О её строительстве мы договорились с компанией «Хевел» на Петербургском международном экономическом форуме-2019, – написал руководитель региона на своих страницах в соцсетях. – Станции хватит для обеспечения потребностей всего Бурзянского района и окрестностей.

Он добавил, что на юге республики не хватало мощностей, из-за чего населенные пункты лишались света – «теперь об этом можно будет забыть». Хабиров также отметил экологичность источника электроэнергии, который не вредит природе. Аналогичный крупный объект строится в Стерлибашевском районе. Его планируют сдать уже этим летом.

В Бурзянском районе открыли солнечную электростанцию // 26.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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